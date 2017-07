Japão decide introduzir o visto para yonsei

O Ministério da Justiça solidificou a política de introdução de um novo sistema de visto para que os descendentes de quarta geração (yonsei) que cumpram os requisitos, tais como certo nível de compreensão do idioma possam trabalhar no Japão.

Segundo o jornal Yomiuri, desta manhã de segunda-feira (31), nessa fase introdutória a intenção é permitir a entrada de cerca de mil pessoas por ano. Antes do início da implementação pretende fazer um comentário público.

No novo sistema, a intenção é fazer com que o yonsei tenha interesse pelo Japão e se aprofunde na cultura. O objetivo é a formação de recursos humanos que possam servir de ponte entre a comunidade nikkei onde vive e a sociedade japonesa, no futuro.

Visto para yonsei: tokutei katsudo

O sistema proposto é o working holiday, como há em outros países, onde se obtém a permanência enquanto trabalha. A faixa etária alvo e limitada é entre 18 a 30 anos. Para sua estadia será concedido um status de residência chamado tokutei katsudo (特定活動) ou traduzido livremente para o português como atividade específica.

Para a implementação, o candidato será submetido a um teste de conhecimento do cotidiano do idioma, equivalente ao teste de proficiência nível 4.

Para a renovação do status de residência, a condição é ter conhecimento do idioma japonês, equivalente ao teste de proficiência nível 3. Provavelmente serão apresentadas frases mais complexas para avaliação. Nessa ocasião, será proibido levar alguém da família.

Fonte: Yomiuri Shimbun Imagem ilustrativa de visto