Comitiva do Consulado de Nagoia visita escola brasileira em Mie

O cônsul-adjunto do Consulado do Brasil em Nagoia Felipe Lermen e sua comitiva, estiveram presentes no dia 14 de julho na Escola Nikken Objetivo de Yokkaichi, província de Mie.

Nessa visita foi apresentada pelo cônsul-adjunto Felipe Lermen, uma palestra a respeito da função, objetivos e das atividades do cônsul nos países onde existem cidadãos brasileiros em viagens ou morando no exterior.

A comitiva teve a oportunidade de apreciar o nível dos alunos na apresentação do trabalho sobre a Constituição dentro do contexto do Brasil, além de duas peças de teatro: “Vidas Secas” de Graciliano Ramos e “O Cortiço” de Aluísio de Azevedo.

O diretor da Escola Nikken Objetivo, o Sr. Carlos Shinoda, ressaltou importância desta modalidade de eventos para o crescimento e abertura de novos horizontes para os alunos.

Texto e fotos - Auro Shiraishi