Brasileiro vence luta de MMA em Kumamoto

O brasileiro Peterson Chacal participou do Legend 7 realizado no Crowne Plaza ANA Kumamoto New Sky (Kumamoto) no dia 29 de junho, evento de lutas com a presença de atletas brasileiros e japoneses.

Peterson venceu o japonês Nobu Hayashi por nocaute aos 45 segundos do segundo round. O brasileiro disse que agora está se preparando para a próxima luta que vai acontecer em Tóquio, em 24 de julho, no evento ISM do famoso Antônio Inoki.

“Quero agradecer todos meus patrocinadores que sempre estão me ajudando e meus treinadores Anderson Masuda (boxing) e Carlos Toyota (Jiu-Jitsu e MMA). Com fé em Deus serei campeão no dia 24 de julho! Oss.” disse Chacal ao fim da luta.

Parabéns a este brasileiro, esperamos que tenha muito sucesso em sua carreira.

Fotos cedidas por Peterson Chacal