Brasileiro é condenado à prisão por abuso sexual da própria filha

O crime de abuso sexual se caracteriza pela falta de consentimento, pelo uso da violência física ou moral. A maior parte desse tipo de crime ocorre dentro de casa (64,5%) no Brasil. Não foi diferente no caso ocorrido no Japão, afetando uma menor brasileira.

O caso ocorreu na província de Chiba. Segundo relatos de uma pessoa próxima, o pai abusava sexualmente da filha desde quando ela era pequena. Depois que a mãe descobriu e confirmou os fatos, registrou queixa na polícia e, finalmente, o pai foi preso.

Mãe e filha teriam enfrentado resistências por parte de parentes, mas seguiram em frente para levá-lo ao tribunal.

Na quinta-feira (20) ocorreu o julgamento no Tribunal de Chiba e o brasileiro recebeu a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Onde buscar ajuda

O crime de violência sexual é um dos 4 previstos pela Lei de Proteção do Menor no Japão. Segundo levantamentos do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem-Estar, em 2015, o número de casos de violência sexual contra menores foi de 1.518, em todo o país. Essas denúncias foram levantadas pelos Centros de Orientação da Criança (Jido Sodansho) de todo o país.

A orientação é buscar ajuda em um desses centros, para quaisquer crimes contra o menor. O número de telefone para consulta é 189. Ao ligar a atendente perguntará onde reside e a chamada será direcionada para o centro mais próximo.

Caso queira ir direto para um dos centros, a lista mais atualizada (em japonês) está neste link: http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/dv30/zisouichiran.html

Se não tem domínio do idioma, procure ir acompanhado de um intérprete. Se preferir, pode procurar a polícia mais próxima.

Fontes: MHLW Imagem ilustrativa: MaxPixel