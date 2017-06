Remessa financeira pelo Banco do Brasil: post na rede social gera discussão

Um post publicado por Edilson Kinjo, no perfil do Facebook, gerou centenas de compartilhamento e dezenas de comentários, a respeito da remessa financeira através do Banco do Brasil, para o Brasil.

No post, o autor escreveu que se a pessoa física faz uma remessa através dessa instituição financeira e o destinatário não recebe, é preciso ligar para a central de relacionamento ou comparecer a uma das agências. O motivo é a solicitação de desbloqueio do registro do beneficiário que já estava cadastrado e cuja conta de recebimento não é do Banco do Brasil. Ele conta que “liguei agora e fui informado que houve uma determinação do Banco Central e o desbloqueio leva de 1 a 3 dias úteis.

O outro lado da moeda

A instituição foi procurada pelo Portal Mie, após o expediente desta quinta-feira. Por isso, não foi possível ouvir um porta-voz. Porém, na página web do Banco do Brasil do Japão há um comunicado datado de 23 deste mês. O conteúdo explica que por orientação do Banco Central as remessas para correntistas de outros bancos no Brasil passarão a ser enviadas diretamente do BB Japão para o ‘banco destinatário’. Porém, só podem ser enviadas na moeda dólar americano (USD) e que além da tarifa de remessa cobrada no Japão, poderá haver cobrança de tarifas adicionais no Brasil.

O comunicado esclarece que as remessas efetuadas para correntistas do BB no Brasil não sofrerão alterações em decorrência dessa orientação do Banco Central, podendo ser em reais. A orientação do BB é telefonar para o número de ligação gratuita 0120-09-5595.

Para ter acesso a essa publicação: http://www.bb.com.br/docs/pub/atend/toquio/dwn/RemOutrosBCS.pdf

Demais operadoras de remessa para o Brasil

Diferente do Banco do Brasil, as demais operadoras de remessa para o exterior, incluindo o Brasil como destino, não tiveram alterações na sua forma de envio, tampouco de cobrança de tarifas locais.

As operadoras como Western Union, Bradesco, Brastel Remit, entre outras, não foram afetadas por essa orientação do BACEN, por usarem outra rota para o serviço de remessa para o Brasil.

