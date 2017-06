Loja brasileira de venda de carros é invadida em Hamamatsu (Shizuoka)

A loja Garage X localizada em Hamamatsu (Shizuoka), foi atacada esta madrugada (23) por volta das 00h15. Um indivíduo ainda não identificado, foi flagrado pelas filmagens das câmeras de segurança furando pneus dos carros da loja.

Os proprietários acionaram a polícia de Shizuoka, que foi ao local logo em seguida. Os oficiais analisaram as imagens das câmeras e recolheram impressões digitais. E após o amanhecer do dia, outros policiais foram à loja para recolher mais provas para tentar identificar o autor do vandalismo.

A polícia informou aos proprietários da loja, Fábio Saito e Flavio Chagas, que dois dias antes outra loja em Hamamatsu foi invadida e também teve diversos pneus de carros furados.

Os proprietários contabilizaram danos em 35 carros, e estimaram um prejuízo de aproximadamente ¥2.000.000.

A Garage X informou que está trocando os pneus danificados. Fábio Saito, um dos proprietários da loja, informou que o incidente não afetará o atendimento aos clientes, e garantiu que irão cumprir com as responsabilidades e custos, sem prejudicar os clientes.

Fábio ressaltou que foi a primeira vez que a loja foi invadida em 10 anos, e que não tem nenhum suspeito em mente, pois não há desafetos na região.

A maioria dos pneus danificados não tem conserto, e infelizmente a loja não tinha seguro para este tipo de problema, mas está providenciando.

Abaixo o vídeo registrado pela câmera de segurança.

Imagens: cedidas