Jairo Kusunoki volta da China com troféu de campeão de importante luta internacional

O lutador profissional brasileiro Jairo Kusunoki, residente em Nagoia (Aichi) adicionou mais uma importante vitória na sua longa carreira. Ele sagrou-se campeão e está trazendo consigo a taça da vitória conquistada na China.

Jairo Kusunoki voou para a China na sexta-feira (23), a fim de representar o Japão na categoria acima de 100 Kg. Ele participou de um importante evento internacional chamado Kunlun Fight, num resort localizado em Sanya Bay, na província de Hainan, China.

O Kunlun Fight foi realizado no sábado (24), horário China. O seu adversário foi um chinês, e os organizadores chamaram essa luta de “guerra entre chumbos grossos gigantes”. Jairo Kusunoki foi apresentado à plateia como o lutador do Japão “King of Destruction” (Rei da Destruição) e seu adversário, um “velho inimigo”, conhecido como Asha Ti, o “Conquistador”.

“Na primeira etapa da luta, Kusunoki foi passo a passo, avançando contra Asha Ti, usando de sua própria vantagem de velocidade do outro lado do assalto, especialmente para fortalecer a varredura do ataque. Mas o uso das vantagens de seu próprio peso, na resistência em curso para viver no golpe positivo para encontrar a oportunidade de bater, a luta foi cheia de pólvora e dramática. Jairo Kusunoki provocou a ira em Asha Ti, mas ele não se agitou. Continuou a usar as vantagens da velocidade para o combate. Depois, Asha começou a reagir e a luta ganhou um tom de emoção. De volta várias vezes, Asha Ti aproveitou a cena emocionante novamente. A batalha final entre os dois lados foi para a prorrogação.

Na prorrogação, os dois lados continuaram a se atacar fortemente, sendo que Jairo Kusunoki manteve vantagem. No estágio final, de Asha não pôde defender o abraço e, finalmente, chegou ao final da luta. O árbitro determinou a luta para Jairo, com ligeira vantagem sobre Asha. A vingança foi bem sucedida”, publicou a organização do Kunlun Fight em sua página.

Em 2015 os 2 lutadores de boxe já tinham se enfrentado e nessa ocasião Jairo teria enfrentado uma lesão grave no braço, fratura acidental, o que o prejudicou na luta. Dessa forma, segundo a divulgação, Kusunoki teria voltado para a revanche, o que tornou essa luta muito especial para os fãs do boxe.

O empresário e lutador Danilo Zanolini, campeão mundial, acompanhou Jairo na luta, gravou um vídeo e postou no seu perfil do Facebook. Assista.

Fontes: divulgação e Danilo Zanolini Fotos: divulgação