Carro de família brasileira pega fogo em rodovia de Mie

A van de uma família de brasileiros pegou fogo no sábado (17) na rota 1, por volta das 14h, na ponte que interliga as cidades de Kuwana (Mie) e Yatomi (Aichi). A família, que preferiu não se identificar, reside em Nagahama (Shiga) e estava em passeio com familiares de Mie. No momento do incêndio eles estavam em 7 pessoas no carro, sendo 2 crianças.

Segundo o relato da família, eles sentiram um forte cheiro de queimado dentro do carro, que estava de janelas fechadas devido ao uso do ar condicionado. O motorista à principio pensou que o cheiro vinha de fora, mas todos se assustaram quando a fumaça tomou conta do interior do veículo.

Eles então pararam o carro e saíram, mesmo estando em uma ponte. O fogo logo se alastrou pelo carro, e a família atônita acompanhou tudo de fora do veículo.

A mãe das duas crianças disse que ficou desesperada pois as duas inalaram muita fumaça. “Um japonês nos alertou para correr para longe, pois havia perigo de explosão. Corremos e nem tive tempo de pegar minha bolsa, que continha todos os meus documentos e das crianças” – relatou aflita.

Os bombeiros demoraram cerca de 20 minutos para chegar ao local, que estava congestionado devido ao incêndio.

O fogo só foi controlado alguns minutos depois da chegada dos bombeiros. Segundo os policiais que acompanharam o caso, o laudo completo com as possíveis causas do incêndio demorará em torno de 30 dias.

Os 5 adultos e 2 crianças que estavam no carro estão bem, apesar do susto que passaram.

A mãe deixou um alerta, que caso sentir cheiro de queimado enquanto estiver dirigindo, parar imediatamente, mesmo que estiver em local inadequado. E os danos podem ser minimizados.

Abaixo o vídeo dos bombeiros controlando o incêndio:

Imagens: cedidas