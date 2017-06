Brasileiro preso por acidente: atropelou e fugiu

Por volta das 11h00, de domingo (11), foi registrada uma ocorrência de acidente de trânsito no bairro Kita, na cidade de Nagoia (Aichi). Uma mulher, na faixa etária dos 60, de bicicleta, foi atropelada por um veículo. O acidente ocorreu na rodovia 19, em um cruzamento de Ozone. A mulher que estava na sua bicicleta caiu com o choque e teve ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo.

A polícia foi acionada por um motorista que presenciou a cena. “Estava parado com o sinal vermelho. O carro que provocou o acidente ignorou o sinal vermelho e atropelou a ciclista. Não parou e fugiu”, relata a testemunha que não quis se identificar para a matéria da CBC TV. O homem que presenciou o acidente ainda contou sobre o sangramento da cabeça da vítima.

Com base nas informações fornecidas pelas testemunhas, os investigadores da polícia de Nagoia conseguiram localizar o veículo e o motorista que provocou o acidente.

Mais tarde, prenderam Anderson Gomes de Oliveira, 23 anos, desempregado, residente em Hekinan (Aichi). Segundo a matéria, Anderson dirigia sem carteira de habilitação e assume que provocou o acidente e fugiu do local.

Fonte e foto: CBC TV