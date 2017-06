Brasileiro é preso sob suspeita de fugir do atropelamento, além de alcoolizado

Os noticiários da manhã de domingo informaram sobre um acidente ocorrido na cidade de Kariya (Aichi). Por volta da 1h30 de domingo (25), uma mulher de 24 anos foi encontrada caída na rua, no bairro Toyo-cho.

A polícia informou, nessa ocasião, que pelo estado de gravidade – lesão craniana e fratura – ela teria sido atropelada quando andava de bicicleta. E, provavelmente, a pessoa que colidiu contra ela deva ter fugido do local do acidente, segundo o noticiário da CBC TV.

Mais tarde, cerca de 30 minutos depois, a polícia de Kariya localizou o veículo que teria colidido contra a ciclista, a cerca de 700 metros do local. O condutor de um veículo leve (keijidosha), estava sentado no assento do motorista e os policiais sentiram cheiro de álcool. Ele foi identificado como Luis Fernando Izumi, 32 anos, cidadania brasileira.

Foi levado pelas autoridades sob suspeita de ter fugido do local do acidente sem ter prestado socorro e supostamente alcoolizado. Ele está sendo investigado como suspeito de direção perigosa, além de causar lesões graves na vítima.

Segundo a informação da Nagoya TV, “dirigi alcoolizado sim, mas não me lembro de ter causado o acidente”, teria dito Izumi para a polícia, negando parte da suspeita.

Fontes: CBC TV e Nagoya TV Imagem: CBC TV