Terremoto: brasileiros em Nagano estão assustados

Domingo pela manhã é um dia para o trabalhador dormir até mais tarde. No entanto, neste domingo (25), eles levaram um susto. “Ouvi e senti um ta-ta-ta, logo em seguida os alto-falantes da cidade anunciando, alarme do smartphone tocando e eu dormindo de cueca… Quando vi estava passando a camiseta pela coxa”, confundindo com a calça, contou o brasileiro Breno Nakano, residente em Minowa (Nagano).

Breno, conhecido YouTuber Pandamônico, também guitarrista, apesar do susto, contou tudo de forma divertida. “É meio atípico ocorrer um terremoto em Nagano. Achava que aqui não iria acontecer”, revelou.

Por outro lado, o cantor André Luis Shiguetomi, reside em Ina, cidade ao lado do epicentro do terremoto. “Não acordei com o terremoto, mas sim com os alto-falantes da cidade anunciando”, contou André. “Foi coisa séria, senti os outros tremores, pois foram muitos”, contou o brasileiro que reside em Nagano há 10 anos e nesse período foi a primeira vez que tremeu tanto.

André conta que a sua pasta de documentos está à vista para alguma emergência. Mas, não tem o kit terremoto, confessou. E também não sabe onde fica o local de abrigo (hinanjo).

Já Breno, tem o mapa colado na parede de sua casa e sabe onde tem que correr na emergência. Ele tem também uma mochila com cup lamens e algumas peças de roupa. “Quando morei em Ibaraki, na época de março de 2.011, os tremores foram muito fortes. E em Kanto, tem tremores todo dia, então a gente se acostuma. Mas em Nagano? Em Nagano, pensava que não passaria por isso”.

“A cidade tá movimentada. Saí para fazer as compras de costume e percebi que os japoneses estão comprando mais. Vi pessoas com pacotes e pacotes de papel higiênico, por exemplo”, observou André.

André contou que sentiu os tremores na vertical, “como se fossem pancadas de baixo para cima”.

Os brasileiros estão precavidos, com os respectivos smartphones carregados para alguma emergência. Na segunda-feira eles irão trabalhar normalmente porque não houve danos materiais nem na residência deles nem nos demais locais da cidade.

Foto: cedida por Breno/Pandamônico