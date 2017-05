Peruano e 2 brasileiros foram presos em Aichi

O comunicado da Polícia de Seto (Aichi) informa a prisão de 3 sulamericanos em 18 deste mês, quinta-feira.

O motivo teria sido o furto de um ciclomotor na cidade de Toyota (Aichi).

Segundo o informativo, eles teriam agido no período de 24 a 27 de dezembro do ano passado, para a prática do furto. Mesmo tendo passado quase 5 meses após a queixa da vítima, a polícia investigou e localizou os possíveis autores.

Sem identificar os nomes, foram anunciadas as prisões de um peruano de 37 anos, além de dois brasileiros, um de 50 e outro de 28 anos, como suspeitos do crime. Um ciclomotor teria sido furtado do estacionamento de um prédio de apartamentos, localizado dentro da cidade de Toyota.

A polícia não informa se as prisões ocorreram simultâneamente. Apenas cita que até 18 prendeu os 3 elementos, todos do sexo masculino.

