Incêndio consome casa de uma família brasileira

Por volta das 14h00 de segunda-feira (15), os pais que são donos do Justino’s Meat House (Justino Açougueiro Justinos), de Nishio (Aichi), receberam um telefonema de uma das filhas avisando do incêndio na casa. “Soubemos e corremos pra lá, 5 minutos depois, mas nada pôde ser feito. Graças a Deus, as crianças estão salvas”, relata Vania Justino Uchimura, a mãe. “Foi desesperador ver a casa em chamas, com aquela fumaça toda. Quando nos aproximamos da casa, estava cheia de polícia e corpo de bombeiros. Mas os filhos salvos”, conta em lágrimas com a voz trêmula.

Segundo a mãe, ainda não sabem exatamente qual foi a causa do incêndio. Suspeita-se que um dos filhos tenha encontrado uma caixa com isqueiro. “Pode ser que ele tenha brincado com fogo. Ele estaria sentado na escadaria do segundo andar da casa.

Depois que o casal conferiu que os filhos estavam bem, as meninas mais velhas precisaram ir para o hospital, onde passaram o restante do dia.

Duas heroínas salvaram os 3 irmãos do incêndio

A família é composta dos pais e 5 filhos de 16, 14, 9, 7 e 4 anos. “Como o telefone celular ficou dentro da casa, uma das minhas filhas pediu um emprestado para uma pessoa que foi socorrer. Assim, ela conseguiu me avisar”.

De acordo com a mãe, a família tinha se mudado para a casa na quarta-feira da semana passada.

Uma das filhas, a mais velha iria tomar banho, no piso térreo da casa, quando sentiu cheiro de fumaça e saiu para ver o que estava acontecendo. As demais crianças tentaram conter o fogo jogando roupa. Uma jogou água e o efeito foi contrário: as chamas teriam atingido as cortinas. Nessa hora, a irmã que estava no piso superior pegou a outra de 8 anos e a jogou pela janela. Ela, com fogo nas costas também saltou da janela. Com o fogo, ela teve lesões nas costas, mas não tão grave, relatou a tia.

A mais velha pegou os irmãos menores, um deles no colo e quebrou uma vidraça da casa vizinha, desocupada, com chute. Assim, todos se salvaram pois essa foi a única maneira que a jovem encontrou para escapar das chamas.

A filha mais velha está internada para um processo cirúrgico, por conta do rompimento no tendão na hora em que chutou a vidraça para quebrá-la, contou a mãe na manhã desta terça-feira (16). Ela ficará internada por duas semanas e a cirurgia será na quarta-feira (17).

“Só posso agradecer a Deus pela coragem das minhas filhas”, relata a mãe. Quando uma delas me ligou, muito nervosa, dizia “mãe, perdão, fiz o que pude”, repetidamente.

Incêndio com perda total

A família ficou só com a roupa do corpo, segundo a tia, Daiane Ramos Almeida, que iniciou uma campanha de arrecadação de móveis, alimentos e donativo em dinheiro. “Ontem, depois que saímos do hospital, fui comprar algumas roupas para que todos pudessem tomar banho”, conta.

A família se encontra na casa de amigos. “Como ainda não tínhamos devolvido oficialmente o apartamento onde morávamos, vamos negociar pra ver se conseguimos esticar o prazo e voltar pra lá”, contou Vania.

Segundo Vania, depois de terem passado o restante do dia no hospital, somente nesta terça-feira puderam ir ver a casa incendiada. “Ainda não sei se a casa, que é alugada, estava no seguro”, revela.

Campanha para a família

A tia das crianças e irmã da Vania, tem uma conta no Correio, onde as pessoas que queiram ajudar podem fazer o depósito:

Código: 12100

Número da conta: 36960561

Titular da conta: アルメイダ ダイアネ ラモス

Contatos para doação podem ser feitos pelo telefone 080-1566-4636, com a própria, ou pelo seu perfil: https://www.facebook.com/dai.uchimura

Assista os vídeos cedidos por Dai e Vania Uchimura:

Imagens: cedidas