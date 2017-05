Brasileiro perdeu ¥100.000 em estacionamento mas não ficou no prejuízo

O brasileiro Marcos Maekawa, residente em Iwakura (Aichi), teve um dia repleto de surpresas hoje (30/mai). Ele é proprietário de uma oficina e escola técnica automotiva.

Ele foi à delegacia de Komaki ontem (29) para pagar algumas taxas, e quando saiu deixou cair no estacionamento um envelope com aproximadamente ¥100.000 e os recibos das taxas que pagou. Ele não percebeu que o envelope caiu e voltou para sua oficina.

Quando chegou à oficina sentiu falta do envelope e achou que iria ficar no prejuízo. “Eu achei que nunca mais ia ver o dinheiro” – disse Marcos.

Mas hoje ele voltou à delegacia para relatar a perda. E, para sua surpresa, a oficial que o atendeu disse que tinham recebido um envelope com as características que ele estava descrevendo. A oficial perguntou alguns detalhes, como cor do envelope, valores e outros. E como ele sabia o valor aproximado dentro e havia os recibos que ele descreveu corretamente, ele recebeu de volta o envelope com os ¥100.000.

A pessoa que encontrou o envelope no estacionamento da delegacia entregou lá mesmo para o setor de achados e perdidos. Em ocasiões como esta, a polícia deixa registrado os dados de quem encontrou.

A polícia instruiu Marcos a ligar para a pessoa que encontrou o envelope e oferecer uma recompensa, mas, ao ligar, a pessoa disse que não precisava. “Não é necessária nenhuma recompensa” – disse a pessoa que devolveu o envelope com ¥100.000.

“Eu adoro o Japão” – disse Marcos para a policial que o atendia. Segundo Marcos, se fosse em outros países, dificilmente devolveriam um envelope com dinheiro dentro. “Agora tenho certeza que há pessoas honestas no Japão. É um ótimo lugar para se viver, temos muita segurança e honestidade aqui.” – completou mesmo.

E Marcos aconselhou: “É muito bom ser honesto. Quem encontrar dinheiro na rua deve levar à polícia, pois há recompensas. E estará fazendo bem ao próximo.”

Marcos voltou satisfeito para sua oficina, por ter recuperado o dinheiro. Ele inclusive publicou um vídeo explicando o caso! Assista!