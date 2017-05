Aichi: quadrilha de brasileiros e outros estrangeiros é presa por furto de carros de luxo

A Polícia da Província de Aichi anunciou nesta quinta-feira (11), a prisão de 7 elementos de uma quadrilha de estrangeiros, incluindo brasileiros, sob suspeita de furto de veículos de luxo. As prisões ocorreram na quarta-feira (10).

Um dos nomes citados na matéria transmitida pela Chukyo TV é o do brasileiro Fábio Hisanori Takaesu, 37, desempregado, residente na cidade de Inazawa (Aichi). Ele e mais 6 envolvidos, todos de nacionalidade estrangeira, são suspeitos de terem praticado furto de veículos de luxo e fraude no desmanche.

Fábio e seus comparsas teriam furtado 2 veículos Land Cruiser, da Toyota, de um estacionamento residencial localizado no bairro Nishi, cidade de Nagoia (Aichi) e também de Oharu-cho (Aichi). As ocorrências teriam sido em outubro do ano passado.

Quadrilha multicultural

As autoridades policiais encontraram um Lexus e mais outros 2 Land Cruiser, igualmente furtados, nas províncias de Aichi e Mie, em um desmanche na província de Ibaraki. Quem gerenciava esse desmanche era um dos que foi preso junto com Fábio, segundo a matéria.

Segundo o boletim da Polícia da Província de Aichi, a quadrilha é multicultural: 3 do Uzbesquitão, de 22 a 26 anos; 1 da China, de 42 anos e 3 do Brasil, de 34 a 42 anos.

De acordo com o noticiário, a polícia informou que 3 deles confirmam os atos criminosos, enquanto outros 4 afirmam “não roubei”.

Fontes: Polícia e Chukyo TV Imagem: Chukyo TV