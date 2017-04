Turnê do Capital Inicial no Japão foi cancelada

Conforme informações no site do grupo Capital Inicial, a turnê de shows que iria ser realizada no Japão foi cancelada por motivo de descumprimento contratual. A banda viria ao Japão para realizar shows em Gunma, Shizuoka e Aichi nos dias 29 e 30 de abril e 01 de maio respectivamente.

Segunda a nota publicada no site oficial do Capital Inicial, eles fizeram todos os esforços para vir ao Japão e realizar os shows, mas infelizmente a Tour Japão 2017 está oficialmente cancelada.

Ainda segundo a mesma nota o grupo pede desculpa ao público e diz que ainda tem esperança de vir tocar no Japão.

Informações sobre a devolução de ingressos previamente comprados deverá ser obtida com a organização do evento no Japão, conforme a nota divulgada pela banda.

O Capital Inicial também divulgou através do Facebook o cancelamento da Turnê.

Assim que a redação do Portal conseguir mais informações com a organização, esta página será atualizada.

Mais informações em algumas horas.