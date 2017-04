Prevenção ao suicídio: palestra para a comunidade sobre depressão

A depressão é o tema para o Dia Mundial da Saúde, em 7 deste mês, instituída pela OMS-Organização Mundial da Saúde. “Com o lema Let’s talk (Vamos conversar, em português), a iniciativa reforça que existem formas de prevenir a depressão e também de tratá-la, considerando que ela pode levar a graves consequências”, explica.

A depressão é a principal causa da incapacidade no mundo. Tanto o Japão quanto o Brasil estão no ranking dos países onde há mais suicídios no mundo. Essa é a principal causa da morte de pessoas jovens, na faixa dos 15 aos 29 anos.

Depressão e suicídio na comunidade

Guida Suzuki, presidente da NPO ABT-Associação de Brasileiros de Toyohashi (Aichi), decidiu abordar o assunto de forma a fazer sua contribuição para uma sociedade que valorize a vida.

Para isso, ela está empenhada na divulgação de uma palestra onde serão abordados os temas depressão e suicídio.

São dois os convidados para essa palestra: Wilson Hanashiro é um voluntário que visita orfanatos e Juliana Nakasaki é psicóloga, especializada em educação especial e inclusão.

A psicóloga tem ampla experiência sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno do humor e questões de relacionamento.

Guida Suzuki convida os brasileiros a participarem da palestra para que o primeiro passo seja dado, rumo à prevenção.

Dados sobre a palestra: depressão e suicídio

Data: 23 de abril, domingo

Horário: 10h30 às 12h00

Local: NPO ABT

Endereço: Aichi-ken Toyohashi-shi Nakaiwata 2-8-13

Mapa: clique aqui

Mais informação: http://www.npoabt.jp

Convide seus amigos, familiares e ajude a divulgar esta palestra que tem como tema a valorização da vida.

Imagem ilustrativa: Flickr