Acidente com caminhoneiro brasileiro fecha trânsito

Por volta das 5h15 desta manhã de segunda-feira (3), ocorreu um acidente na rodovia nacional 1, na altura de Totsuka, em Yokohama (Kanagawa).

O motorista de um caminhão de grande porte ultrapassou a pista oposta. A causa ainda não foi identificada.

Por conta desse acidente houve interrupção das duas pistas. O caminhão de grande porte acabou fechando o tráfego, durante toda a manhã, no trecho de 800 metros, de Totsuka. A interrupção durou mais de 6 horas, segundo o noticiário, até a remoção do caminhão e dos entulhos gerados pelo acidente.

Caminhoneiro brasileiro é levado para o hospital

Um transeunte viu o acidente e chamou a polícia informando que um caminhão ultrapassou a calçada e se chocou contra uma árvore, derrubando-a.

De acordo com a polícia, o caminhão que estava no sentido Tóquio, ultrapassou para outra pista, derrubando um dispositivo com sensor e a árvore.

“Não ouvi nada do som do freio, só o barulho da colisão”, disse uma testemunha para a reportagem da emissora TBS.

Segundo a matéria, o motorista é um homem de cidadania brasileira, 55 anos e foi levado ao hospital, com lesões leves.

Fonte e imagem: TBS/JNN