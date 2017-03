Japão: queda dos brasileiros ilegais e grande aumento dos asiáticos

De acordo com a divulgação do Ministério da Justiça, em 1o. de janeiro deste ano, houve aumento no número de estrangeiros com permanência ilegal no Japão. Isso ocorre pelo terceiro ano consecutivo, somando 65.270 pessoas o que significa um aumento de 2.452 em relação a 2016.

Curiosamente, no total de ilegais o maior número é do sexo masculino, com 35.843 pessoas contra 29.427 do feminino.

A maioria com permanência ilegal no Japão é proveniente dos países vizinhos e do sudeste asiático.

O overstaying é oriundo de vários tipos de visto de permanência não renovados, concedidos às pessoas que entraram no Japão. Confira os 5 principais tipos de visto que originaram a estadia ilegal.

Visto de estadia de curto prazo: 44.167 pessoas

Visto de estagiário técnico: 6.518 pessoas

Visto de estudante: 3.807 pessoas

Visto de cônjuge ou de dependente de japonês: 3.287 pessoas

Visto para uma atividade específica: 1.910 pessoas

Outros tipos de visto: 5.581 pessoas

A estatística mostra que somente em relação ao visto de cônjuge ou dependente de japonês, houve uma redução de 4% de overtayings.

Brasileiros ilegais em queda e aumento dos asiáticos

Em relação ao ano anterior, houve um sensível aumento dos ilegais de nacionalidades chinesa, tailandesa (9%) e vietnamita (35%). Em contrapartida, os números mostram redução de brasileiros ilegais.

Observando os vistos dos brasileiros, 404 tinham status de residência de dependente ou cônjuge japonês, seguidos de 122 que entraram no país com visto de curta duração, 3 estudantes, 32 com atividades especiais e 398 de outras categorias.

Confira quais são as nacionalidades dos ilegais no Japão.

Coreia: 13.265 pessoas

China: 8.846 pessoas

Tailândia: 6.507 pessoas

Vietnã: 5.137 pessoas

Filipinas: 5.082 pessoas

Taiwan: 3.887 pessoas

Indonésia: 2.222 pessoas

Malásia: 1.761 pessoas

Singapura: 1.046 pessoas

Brasil: 959 pessoas

Outras nacionalidades: 16.558 pessoas

Ordem de deportação para os ilegais, incluindo os brasileiros

Há brasileiros na lista dos cidadãos estrangeiros que estão com ordem de deportação decretada. Confira a lista dos países com mais pessoas a serem deportadas:

Coreia do Sul: 164

China: 536

Tailândia: 239

Vietnã: 428

Filipinas: 410

Taiwan: 21

Indonésia: 164 pessoas

Malásia: 16

Singapura: 6

Brasil: 151

Fonte: divulgação MOJ Imagem ilustrativa: internet