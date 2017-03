Comunidade em crescimento: mais brasileiros e aumento de outros estrangeiros

O Ministério da Justiça divulgou na sexta-feira (17) o número total de estrangeiros até 31 de dezembro do ano passado. Os dados apresentados foram coletados com base no Zairyu Card (cartão do residente). Houve um aumento de quase 7% em relação ao ano anterior, com 150.633 pessoas a mais, totalizando 2.382.822 estrangeiros residentes.

Desde que o governo iniciou a coleta de dados em 1.959, foi registrado o maior número de residentes estrangeiros com visto permanente: 727.111, com aumento de 4% em relação ao ano anterior (2.015). O aumento é significativo se comparado a 1.996, pois esse número se multiplicou em 10 vezes.

Ranking dos estrangeiros: brasileiros em 5o.

A comunidade brasileira voltou a crescer. Comparado ao ano anterior (173.437) houve um aumento de quase 8%, com um total de 180.923, em 5o. lugar no ranking dos residentes estrangeiros.

China: 695.522 Coreia do Sul: 453.096 Filipinas: 243.662 Vietnã: 199.990 Brasil: 180.923 Nepal: 67.470 Estados Unidos: 53.705 Taiwan: 52.768 Peru: 47.740 Tailândia: 47.647

Comunidades provenientes de outros países: 340.299, com crescimento de 14%. Segundo o governo, os estrangeiros são provenientes de 196 países do mundo e as comunidades que mais cresceram foram as da China, da Coreia do Sul, Coreia do Norte, Filipinas e Vietnã.

Os maiores aumentos em relação aos vistos de permanência foram para os estagiários técnicos (19%) e estudantes (12%).

Onde há o maior número de estrangeiros

As províncias que mais concentram estrangeiros são basicamente as mesmas da estatística anterior. Confira abaixo:

Tóquio: 500.874 Aichi: 224.424 Osaka: 217.656 Kanagawa: 191.741 Saitama: 152.486

Fonte: divulgação Imagem e foto: divulgação/Pixabay