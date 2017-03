Carne Fraca não atinge a comunidade brasileira

Nos últimos dias foi amplamente divulgada pela mídia uma notícia de que diversos frigoríficos foram alvo de uma operação da polícia federal brasileira, e que carnes e embutidos foram recolhidos e alguns locais interditados, na operação Carne Fraca. Inclusive o Japão suspendeu importação de frango brasileiro fornecido por uma das empresas investigadas.

Carne Fraca: não tem carne bovina do Brasil na comunidade

No Japão, o consumo da carne bovina é seguro? Segundo os distribuidores de produtos brasileiros e lojistas no Japão, a resposta é sim.

De acordo com o ministério de Saúde e Bem Estar do Japão a carne bovina brasileira não tem permissão de entrada no Japão. As carnes vendidas aqui são de procedência australiana, canadense, americana e europeia e todas são submetidas a inspeção do órgão de fiscalização no Japão (Hokenjo).

Devido à grande repercussão que a operação Carne Fraca realizada pela Polícia Federal, uma empresa brasileira no Japão sentiu queda nas vendas das carnes bovina. Em seu site e página do Facebook está recebendo perguntas com a mesma dúvida a respeito da procedência da carne bovina. Está fazendo um trabalho de esclarecimento sobre a procedência das carnes vendidas na sua loja.

De acordo com informação do chefe de gabinete Yoshihide Suga, do governo japonês, a partir de 2015 foi firmado um acordo para importação das carnes de frango e bovina. Porém a importação da carne bovina brasileira foi suspensa por conta da encefalopatia espongiforme transmissível (vaca louca).

Em 2.015 a importação da carne de frango foi de 430 mil toneladas. Dentre as empresas fornecedoras fiscalizadas pela operação Carne Fraca, apenas uma dela exportou 8,9 mil toneladas para o Japão.

Sobre a importação de carnes do Brasil

Uma lista em PDF das empresas que tem acordo de exportação com o Japão está disponível no site do Ministério da Agricultura do Japão, dessas empresas apenas uma exportou para o Japão, de acordo com a publicação em 21 de março deste ano.

Carne de frango e seus derivados são confiáveis?

Se as carnes vermelhas são seguras, ainda resta a dúvida sobre o frango, frios e embutidos derivados dessa carne, importados do Brasil. Esses são encontrados tanto nas lojas brasileiras como em grandes redes de supermercado japoneses. Como foi explicado acima, somente 1 empresa envolvida na operação Carne Fraca exportou essa carne e derivados para o Japão.

As lojas de produtos brasileiros e outras redes vendem também a carne de frango, de procedência japonesa. Como as aves e demais carnes importadas, os embutidos e alimentos produzidos internamente também passam pela fiscalização do órgão de saúde do Japão, o que traz tranquilidade.

O consumo de carne bovina e de frango continua normal na comunidade

Segundo William Yada, da Churrascaria Vitalli, de Toyota (Aichi), ele não sentiu diminuição no movimento dos clientes, apesar de alguns perguntarem a procedência da carne. Segundo William, as carnes são australianas e são de um distribuidor de confiança.

Já a consumidora Lilian Mishima, do SOS Mamães, de Komaki (Aichi), disse que não diminuiu o consumo de carne pois sabe que no Japão a procedência é diferente. E mesmo a carne de frango brasileira, como é um produto de exportação do Brasil, supõe-se que tenha mais qualidade.

O brasileiro conhecido como Cabelo, de Ogaki (Gifu) declarou que continua consumindo frango, tanto que seu almoço nesta quinta-feira foi dessa carne com salada. E que a carne vermelha que ele come é importada da Austrália.

O conhecido Didi, dono do Sapucai, de Nagoia (Aichi), também não sentiu diferença nas reservas. Segundo ele, alguns clientes perguntam se vão comer papelão em tom de brincadeira. Ele tranquiliza, pois as carnes vermelhas usadas são importadas de outros países, como a Austrália, por exemplo.

Se você gostou da matéria compartilhe com a sua rede social.

Fontes: TBS e AMJ Imagens: BigStock

Salvar