Acidente de moto aquática em Gifu: sentença de 2 anos de reclusão para brasileira

No verão do ano passado, por volta das 14h45 de 12 de junho, a brasileira Marjorie Mayumi Morais (ex Fujimoto), pilotava uma moto aquática no Rio Kiso, em Gifu, quando colidiu com um barco de borracha. Nesse barco, puxado por uma outra moto aquática, estavam pai e 3 filhos. Dois de seus filhos, de 3 e 10 anos, perderam a vida em consequência da colisão, sendo que ele e a filha tiveram lesões e precisaram ficar hospitalizados.

Marjorie Mayumi foi presa e aguardava a decisão final, depois de outras audiências. Segundo a matéria da NHK, na ocasião do acidente, ela não tinha habilitação para pilotar a embarcação e ainda acelerou, chegando a uma velocidade de 70km/h.

A audiência final desse julgamento ocorreu no Tribunal de Gifu, nesta quinta-feira (30). Segundo o noticiário da NHK, emissora de Gifu, o juiz Yoshitane Suzuki teria dito “deu prioridade ao seu próprio prazer, e a negligência de ter causado o acidente é grave”. Assim, proferiu a sentença de 2 anos de reclusão mais multa de 100 mil ienes para a brasileira, apesar da Promotoria ter pedido 3 anos e 6 meses mais multa de igual valor.

Homem que puxava o barco das vítimas também não era habilitado

Por outro lado, o advogado da ré Marjorie Mayumi Morais, 28 anos, alegou que o outro homem que puxava o barco de borracha onde se encontrava a família da vítima, com moto aquática, também não possuía habilitação. Nesse dia várias pessoas estariam usando moto aquática sem habilitação, tanto que foi obtido um filme mostrando cenas de 2 horas antes do acidente. Além disso, a ré arrependida já teria enviado uma carta para a família pedindo perdão.

Pai inconformado com a sentença diz que vai recorrer

“Sem habilitação para pilotar, realizou manobra imatura, ainda por cima, foram perdidas as vidas de duas pessoas com tenra idade, com resultado irreversível”, teria dito o juiz, segundo a NHK. De acordo com o jornal Sankei, o juiz assim avaliou ser adequada a pena de reclusão.

O pai que perdeu os 2 filhos, Fábio Akira Oishi, disse em japonês para o repórter da NHK: “não posso aceitar o resultado de pena de apenas 2 anos para quem causa um acidente onde 2 vidas se foram. Não vou desistir. Vou recorrer”.

Fontes: NHK e Sankei News Fotos: CBC e NHK