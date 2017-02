Você pode pedir o saque do FGTS mesmo morando no Japão

O FGTS-Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Quando você foi empregado no Brasil, dentro do que popularmente se diz “com carteira assinada” ou seja, devidamente registrado, o empregador recolhia o valor de 8% do seu salário em uma conta vinculada do FGTS. Dependendo do tempo de contribuição, poderá ter um bom saldo na conta vinculada.

Você pode efetuar a solicitação do saque, mesmo residindo no exterior, desde que comprove uma das situações abaixo:

não ter trabalhado com carteira assinada no Brasil nos últimos três anos ou não ter tido crédito em conta do FGTS nos últimos 3 anos

ter contrato de trabalho no Brasil rescindido sem justa causa

ter contrato de trabalho temporário no Brasil extinto pelo término de seu prazo

estar aposentado pela Previdência Social

Como solicitar o saque do FGTS

Caso tenha direito ao saque, é preciso ter em mãos o formulário específico para essa solicitação, uma conta bancária no Brasil (do titular ou de uma pessoa de confiança), original e cópia em tamanho A4 de algum documento de identificação do Brasil (dentro do prazo de validade), conforme segue abaixo:

Passaporte ou

Cédula de Identidade ou

Carteira Nacional de Habilitação ou

Carteira Brasileira de Identidade de Estrangeiro

O formulário de solicitação de saque pode ser obtido clicando aqui. Depois de imprimi-lo é preciso preenchê-lo observando o seguinte:

assinar o Formulário somente na presença da Autoridade Consular, no momento da entrega da documentação;

preencher o nome completo do requerente; caso seja diferente do que consta na Carteira de Trabalho, será preciso apresentar a certidão de casamento original ou documentação comprobatória da troca de nome;

informar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento do resultado da análise do pedido de saque;

registrar no formulário seu número de CPF, esteja ele em situação regular ou não;

para crédito do benefício, indicar conta bancária no Brasil de titularidade do requerente ou de pessoa de sua confiança. O titular da conta deverá estar com CPF em situação regular .

Antes de se dirigir ao Consulado-Geral da jurisdição onde reside (Tóquio, Hamamatsu ou Nagoia), confira se possui o cartão do PIS/Pasep. Ele deve ser apresentado junto com a Carteira de Trabalho.

Mais documentos

não ter trabalhado com carteira assinada no Brasil nos últimos três anos ou não ter tido crédito em conta do FGTS nos últimos 3 anos: basta apresentar os documentos acima citados

ter contrato de trabalho no Brasil rescindido sem justa causa ou teve o contrato de trabalho temporário extinto pelo término de seu prazo: é preciso anexar o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho-TRCT

aposentado: documento que certifique a aposentadoria

conta sem crédito por 3 anos e demissão até 13/07/1990: os documentos acima

De posse dessa documentação, basta se dirigir ao Consulado-Geral. Lembrete importante: somente assine o formulário ¨Solicitação de Saque FGTS¨ na presença da Autoridade Consular.

Mais informações

Confira essas informações citadas na matéria mais outras detalhadas, clicando aqui.

Fonte: Consulado-Geral do Brasil em Nagoia Imagem ilustrativa