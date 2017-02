Mie: brasileiro é preso em flagrante

Na manhã desta terça-feira (21), a polícia da cidade recebeu um telefonema de um morador. Ele informou que um veículo do tipo kei, desconhecido, estava parado na entrada do seu terreno e pediu para verificar. Os policiais foram até a residência localizada em Nishinosawa, cidade de Iga (Mie). Nessa residência de 2 andares mora um homem de 85 anos.

Enquanto os policiais verificavam o veículo, perceberam que havia um homem no telhado. Os policiais tentaram chamá-lo e, após cerca de 1 hora, por volta das 10h40, conseguiram prender o homem.

Ele foi identificado como brasileiro, Luiz Rodrigo Cezar Oobuti, 34 anos, com endereço e profissão desconhecidos, segundo informações do site de notícias locais Iga Town Joho.

Os policiais verificaram que as telhas de um quarto anexo da residência, estavam fora do lugar. Supõe-se que Oobuti teria entrado por aí para invadir a residência do idoso.

Durante o interrogatório para apurar o motivo de invadir uma residência alheia, Oobuti não falou nada. Segundo o noticiário, ele se mantém em silêncio, nem aprovando ou desaprovando o que fez.

Fonte: Iga Town Joho Imagem ilustrativa