Gratidão ao Japão é tema de livro publicado por um paranaense

O autor da obra Diamantes de Nara, um livro publicado na Amazon, no formato digital, é Rogério Luiz Lenartowicz, natural de Renascença, região sul do Paraná e, atualmente, reside em Maringá.

“Fomos para o Japão pela primeira vez em 1.991, motivados por uma carta convite que recebemos de um familiar, que já estava trabalhando lá. Na época ficamos muito impactados e empolgados. Pois, como narro no livro, atuava em Estrela do Sul-MG, como garimpeiro de diamantes e também como professor de luta em Uberlândia. Na ocasião, para nós, era inimaginável isso acontecer”, exclama o escritor.

“… o Japão se descortinou como uma escola gigantesca”

“A princípio, pensamos mais na questão financeira. No entanto aconteceram tantas coisas interessantes, fatos emocionantes, choques, conflitos, risos e lágrimas… tudo de forma tão intensa, que o Japão se descortinou aos nossos olhos como uma ‘escola gigantesca’ e não apenas como um ‘pequeno país’ para onde se vai trabalhar e ganhar dinheiro”, relata Rogério.

Ele que já dava aulas em Minas Gerais como lutador, conta que “visitei escolas de luta no Japão, que influenciaram muito meu caráter, em função da disciplina e dedicação dos praticantes, também cheguei a treinar com alguns brasileiros, mas de forma informal”.

A volta ao Brasil

Ele conta que retornaram definitivamente em 1.998. “Financeiramente, o Japão salvou nossa família do ‘naufrágio econômico’ e, por isso, seremos sempre muito gratos”.

“Com o advento da internet, e o auxílio de um amigo editor aqui de Maringá, entendi ser muito promissor publicar um livro na versão e-book, tanto com relação ao custo menor, quanto pela abrangência maior no mundo todo”, explica.

Rogério divulga o livro junto às comunidades de brasileiros do mundo todo, “pois o considero valoroso, ainda mais neste momento, em que se fala tanto em guerras, muros, corrupção, intolerância e extremismos. O livro ‘Diamantes de Nara’, em contrapartida, promove temas como; família, trabalho, honestidade, amizade, amor e fé. O livro apresenta-se também como um romance, pois evidencia fortemente, a força do amor de um casal de decasséguis, que juntos enfrentam e superam muitas lutas e dificuldades”, revela.

Casal garimpa diamantes em Nara

O autor faz uma analogia dos tempos em que garimpava diamantes em Minas Gerais junto com sua esposa e companheira e o que o casal “garimpou” em Nara, província onde residiu no Japão. Foram mais conquistas do que perdas, fortalecimento do casal e ganhos – tanto financeiros quanto de reforço de valores.

O casal educou os filhos no tempo que esteve no Japão e a filha mais velha já se formou pela UEM-Universidade Estadual de Maringá, além de terem uma netinha.

Ele não tem a intenção de ganhar dinheiro com o livro, apenas divulgar uma história de gratidão ao país do sol nascente, onde garimpou outras preciosidades como os diamantes.

Informações sobre o livro

Para adquiri-lo, basta clicar na imagem no livro e será direcionado para a página da Amazon. Custa R$10,11, o equivalente a cerca de 365 ienes. Para ler o livro é preciso baixar o app Kindle e pode ser usado nos smartphones, tablets e computadores.

O livro tem 299 páginas, em 52 capítulos, que vão desde as dores às alegrias e descobertas, passando pela gratidão e laços de amor entre os povos.

Fotos: cedidas