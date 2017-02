Compreenda o gensen choshuhyo e saiba das novidades (importante)

Um simples papel, fácil de perder por causa do tamanho e cheio de ideogramas, é muito importante para todos os assalariados. Se você esteve empregado em 2016 deve ter recebido ou receberá da empresa empregadora o 源泉徴収票 (gensen choshuhyo). Ele se refere ao exercício fiscal de 2016, para fazer a sua declaração de imposto de renda neste ano (2017). Além de ser o principal comprovante de renda no Japão.



De posse do documento você poderá ver em uma única linha quanto ganhou de salário bruto. Porém, a partir do novo gensen, fica difícil visualizar o quanto ganhou de salário líquido, já que os subsídios para o transporte/locomoção e também o imposto residencial não constam dele. Segundo especialistas, para saber qual foi o rendimento líquido anual é melhor conferir na caderneta do banco ou somar os valores dos contracheques.

O gensen choshuhyo sofreu mudança em relação aos anos anteriores. A partir do exercício fiscal de 2016 a empresa é obrigada a colocar o número do My Number para apresentar o documento ao governo (para o assalariado não é necessário) e também a informação sobre o shakai hoken.

Outra mudança foi o formato. Anteriormente era no formato A6 e na horizontal, e a partir do exercício fiscal do ano 28 (2016) passou a ser no tamanho A5, na vertical. Confira a diferença na imagem abaixo.

Para saber o que contém neste documento, foram colocados números em vermelho, nos campos mais importantes. Os campos destacados em traços vermelhos são os que foram acrescidos a partir deste exercício.

Conhecendo os campos do gensen choshuhyo

Na primeira linha, no topo do formulário está escrito o ano fiscal (28) e formulário de demonstração da retenção na fonte (源泉徴収票) do montante da renda salarial (給与所得, lê-se kyuuyo shotoku).

Conheça os principais campos através do significado de cada numeração em vermelho (imagem abaixo).

Endereço do domicílio do assalariado ou contribuinte Local para escrever o My Number (só na via que a empresa apresenta para o governo) Nome do funcionário ou contribuinte, com furigana em katakana Valor bruto recebido durante o ano, incluindo bônus e benefícios Valor líquido do recebido durante o ano, já com os descontos em folha de pagamento Valor total do montante da dedução de renda Montante do imposto retido na fonte Dedução do valor recolhido como prêmio do shakai hoken Dedução do prêmio de seguro de vida (nem todos pagam) Dedução do prêmio de seguro contra terremoto (nem todos pagam) Dedução especial referente ao empréstimo para aquisição de casa própria Dependentes alvo de dedução (cônjuge e filhos) Dependentes com idade inferior a 16 anos Dados da empresa empregadora, com nome, endereço e telefone

Fonte e imagens: Agência Nacional de Impostos