Aichi: brasileiros em 1o. lugar no recorde do número de trabalhadores estrangeiros

Em anúncio público efetuado em 30 de janeiro, o Escritório de Trabalho da Província de Aichi, divulgou os números finais a respeito dos trabalhadores estrangeiros. Pela primeira vez na história, fechou as estatísticas de 30 de outubro do ano passado com um número recorde de 110.765 trabalhadores estrangeiros.

Esses números mostram um crescimento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado. Houve aumento também de 13,5% das empresas e indústrias que empregam a mão de obra estrangeira, totalizando 13.893 locais.

Aichi só fica atrás de Tóquio no volume de mão de obra estrangeira, com uma fatia de 10,2% de todos os estrangeiros trabalhadores do país.

Ranking dos trabalhadores estrangeiros

Conforme citado acima, a mão de obra brasileira está em primeiro lugar no ranking. Confira:

Brasil: 29.977 pessoas ou 27% do total

China (incluindo Hong Kong): 24.679 pessoas ou 22% do total

Filipinas: 17.112 pessoas ou 14% do total

Vietnã: 14.335 pessoas ou 13% do total

Os peruanos fazem parte dos 4% da população dos trabalhadores estrangeiros.

Trabalhadores estrangeiros por visto de permanência

Os brasileiros e peruanos, além de uma parte dos filipinos possuem visto de nikkei. Assim, contribuem para a fatia dos 32% que possuem visto permanente, enquanto os estagiários técnicos têm uma fatia de 21%, seguidos dos de visto de longa permanência com 16%.

Onde estão empregados

As estatísticas mostram que 48% dos estrangeiros trabalham nas indústrias de transformação e cerca de 16% nas empreiteiras e outras empresas prestadoras de serviços.

Classificados por região, divididas em Nagoia, Owari, Nishi Mikawa e Higashi Mikawa, a capital é a que mais emprega a mão de obra estrangeira: 35%. A maioria das empresas e indústrias que empregam os estrangeiros são as de pequeno porte, de até 30 funcionários.

Fonte: divulgação Imagem ilustrativa: Japanese.China/Shinshu1000