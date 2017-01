Seminário para quem trabalha com nikkeis brasileiros residentes no Japão

Idealizado pela Kaigai Nikkeijin Kyokai, com suporte da JICA-Agência de Cooperação Internacional do Japão, Província de Kanagawa e Associação Internacional de Kanagawa, será realizado neste mês de janeiro um seminário voltado exclusivamente para as pessoas e profissionais que trabalham diretamente nas consultas relacionadas com o cotidiano dos brasileiros residentes no Japão.

O professor e doutor Masato Ninomiya, da USP e também presidente do CIATE-Centro de Informação e Apoio Ao Trabalhador no Exterior é um dos convidados especiais. Ninomiya explicará sobre suas estimativas a respeito da empregabilidade dos trabalhadores brasileiros, nikkeis sansei e yonsei, no Japão. Além dele, um representante do Ministério do Trabalho, Saúde e Bem Estar fará uma explanação sobre as mudanças em relação à contratação dos trabalhadores estrangeiros no país.

A médica Yoko Tsuchiya, que atende trabalhadores estrangeiros em seu consultório, na cidade de Yokohama (Kanagawa), a qual cuida do aspecto psicológico desses trabalhadores, explicará sobre a saúde mental deles.

Além dela, uma brasileira que trabalha realizando atendimentos com consultas sobre diversos assuntos, na província de Gifu, Elisa Yuka Sato, será uma das apresentadoras do painel com esse tema – do atendimento – e da violência doméstica.

No dia haverá também oferecimento de consultas gratuitas com escrivães administrativos (gyosei shoshi).

Tome nota

Link para inscrição: http://www.jadesas.or.jp/consulta/seminar-agreement.html

Taxa de participação, incluindo materiais: 1.500 ienes

Data e horário: 23 de janeiro, das 10h15 às 17h00 (recepção às 9h30)

Endereço: Kanagawa-ken Yokohama-shi Naka-ku Shinko 2-3-1 JICA 2F

Número de vagas estimadas: 50

