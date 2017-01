Pitada de felicidade: caldo incrível para pele linda e corpo saudável

Chegando no restaurante Sapucai, ainda mais agora no inverno, a recomendação é pedir um caldo de mocotó! Não precisa fazer essa cara… O caldo de mocotó é uma herança dos nossos queridos ancestrais que tiveram a sabedoria de extrair o tutano e tendões dos ossos das canelas e patas do boi para o preparo.

Esse prato tipicamente brasileiro, criado pelos escravos, tal qual a feijoada, é divinamente delicioso e rico!!!

O caldo de mocotó preparado pela Dona Cida é rico em ingredientes e sabor. Ele contém, além do tutano claro, batata, linguiça, temperos e azeitona. É um caldo à moda dela, tão saboroso quanto o que se delicia no nordeste brasileiro!

Caldo de mocotó dá energia

Se você quer mais energia para combater o cansaço de um dia de trabalho aqui está o prato certo! Se malha na academia, é altamente recomendado também.

Além de energético, ele esquenta o corpo. Ainda mais se colocar uma pimenta que tem lá no restaurante.

Caldo 3 em 1

Agora vem o melhor de tudo! Como disse, ele é 3 em 1. Até agora falei que é energético e esquenta o corpo. Os homens do nordeste garantem que esse caldo é um excelente afrodisíaco.

Agora vou explicar quais são os benefícios que esse prato traz para o corpo e para a beleza:

Como é riquíssimo em colágeno, o que faz bem para a pele, unhas e cabelo. Na manhã seguinte, você vê o efeito na pele do rosto , por exemplo. A pele fica linda!

Rico em vitaminas A, D, E e K, as quais são antioxidantes. O que significa isso? Elas ajudam a prevenir o envelhecimento, pois os antioxidantes combatem as células “do mal”. Além disso, a combinação de vitaminas D, K com o cálcio, ajudam a fortalecer os ossos.

Tem zinco, que ajuda a combater o cansaço. É rico em aminoácidos, e outros minerais como cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio.

Viu só como é rico em nutrientes? O seu corpo merece “tudibom”!

Agora que você já sabe dos 3 benefícios em 1 único caldo, fique tranquilo em relação ao sabor. É consistente, encorpado, não tem cheiro forte, é saboroso e de comer rezando! Ah você quer saber se criança pode comer: a resposta é sim!

Então, se ficou com água na boca, aqui vão os dados para fazer reserva e ir até lá para se servir.

O prato custa 2 mil ienes e a porção dele é para 2 pessoas, tranquilamente.

Restaurante Sapucai

Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Sakae 4-12-7 (clique aqui para abrir o mapa)

Aichi Sakae Bldg. 1F

Telefone: 052- 251-7588

De terça a sábado: das 18h00 às 05h00

Domingo: das 18h00 à 01h00

Folga às segundas-feiras

Fotos: Roberto Jr.