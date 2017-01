Neve em quase todo Japão; brasileiros relatam sobre o tempo hoje

Quase todo o arquipélago japonês recebeu neve e, em alguns locais específicos, nevasca, como em Yamagata, chegando a 2,49 metros de volume. Se até ontem eram 5 vítimas, com 1 morte, na manhã deste sábado, em consequência da neve, mais uma vítima fatal. No vilarejo de Sakae (Nagano), quase na divisa com a província de Niigata, um monge, 63 foi encontrado morto. Segundo a polícia, ele estaria fazendo o trabalho de remoção da neve quando foi atingido na cabeça por uma árvore que teria caído com o peso da neve.

Em Niigata, o corpo de bombeiros registrou acidentes e incidentes por conta da neve. Um atropelamento ocorrido por volta das 11h00 deste sábado, tirou a vida de uma mulher na faixa dos 80 anos. Também, pessoas que removiam a neve ficaram feridas, sendo uma grave e 5 com lesões leves.

Consequências da neve

Os meios de transporte como aviões, shinkansen e trens tiveram paralisação e atrasos em quase todas as províncias que foram atingidas pela neve. E há motivos, pois em Yamagata o volume da nevasca passou de 2 metros e meio de altura, chegando a 2,51 ao meio-dia deste sábado. Em Niigata foi registrado 1,59 m, enquando em Ono-cho (Fukui), chegou a quase 1 m (95 cm). A costa do Mar do Japão, desde Tottori até o norte, é a região mais atingida pela neve, a qual só se acumula.

Por outro lado, a neve confere uma paisagem especial, como no vilarejo de Shirakawa, que ganha uma maquiagem imperdível somente nesta época do ano.

Até amanhã, domingo, as regiões mais altas deverão grande quantidade de neve, mesmo nas províncias que tradicionalmente não costuma ficar com a paisagem branca no inverno.

Os brasileiros e a neve

Kakamigahara (Gifu) amanheceu com a paisagem branca nesta manhã de sábado. Segundo Eli Ivanski, residente na cidade, disse que com a alternância de sol e nuvens, no período da tarde a neve já estava derretendo. “Como hoje é sábado e a maioria das empresas está de folga, não soube de caso de falta de pessoas”, disse ela que trabalha em empreiteira.

Em Kuwana (Mie), o comerciante João, do Boi Bom, disse que apesar da neve o movimento da loja está normal. Ou seja, ninguém se intimidou com os flocos e a baixa temperatura para sair às compras.

Na capital de Aichi, Nagoia, por volta das 2h30 o asfalto começou a ficar branco, acumulando 2 cm de neve. Porém, de manhã ela já derreteu e ocasionalmente a cidade tem recebido flocos de neve. A província de Aichi estava sob alerta de neve mas essa foi cancelada por volta das 14h00. O trânsito fluiu normalmente e a neve não impediu ninguém de ir trabalhar.

Brasileira conta sobre a pesada atividade na neve

Para quem mora em Takaoka (Toyama), como Rosana Alecrim, há 23 anos, o inverno tem rotina rigorosa. “Mesmo morando em apartamento, temos o trabalho comunitário de pegar a pá e remover a neve do estacionamento. Isso cansa”, explica. No entanto, ela confessa que a cada ano a neve diminui um pouco, comparada ao volume de 23 anos atrás quando chegou no Japão. Neste sábado, mesmo com o acúmulo de cerca de 10 cm e temperatura de 1 grau não impede das pessoas saírem para o trabalho.

As províncias da região Hokuriku (Fukui, Ishikawa e Toyama) continuam com alerta de neve, inclusive para domingo.

Fontes: NHK/Portal Mie Fotos: cedidas/Twitter