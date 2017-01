Empreiteira faliu e trabalhadores brasileiros ficam sem salário

Ao tentar acesso à página web das empreiteiras chamadas Nishi Nihon Skill K.K. e Nishi Nihon Shoumu K.K. (nnsm.co.jp/), o que aparece é um comunicado de autofalência. “… a partir do fato de que não sustentarmos a perspectiva de reembolso das dívidas, agora, abandonamos a continuidade do negócio e decidimos realizar um requerimento de autofalência ao Tribunal do Distrito de Osaka”, com texto datado de 20 deste mês, indicando o escritório de um advogado, da cidade de Osaka (província homônima), como contato. As empresas teriam mesma sede em Shiga-ken Kusatsu-shi Shimigasa-cho 696-1, segundo pesquisa no Google.

Empreiteira prejudica brasileiros em Shiga

Cleber Inomata, um dos brasileiros prejudicados pela autofalência, fez contato com o Portal Mie. Ele reside atualmente em Echikawa (Shiga) e trabalhou na Takata, fábrica de cintos de segurança, situada em Hikone, via essa empreiteira, até o começo deste mês. “Na sexta-feira (20) seria o dia do pagamento e não foi feito depósito para ninguém de nós. Calculo que somos umas 100 pessoas só dentro dessa fábrica. Aí, soubemos da falência da empreiteira, através do tantosha brasileiro. Quem mora nos apartamentos recebeu aviso para sair em 1 mês. É revoltante”, declara.

Autofalência da empreiteira no mesmo dia do não pagamento

De acordo com Cleber, eles se reuniram, em minoria, para procurarem os direitos junto à justiça trabalhista. O que eles querem é pagamento do salário de dezembro. Cleber já deixou essa fábrica e está trabalhando em outra e só quer justiça: receber o salário do mês de dezembro e um saldo de dias de janeiro deste ano.

Outros prejudicados são marido e mulher – Ricardo Tebas e sua esposa. “Estamos inseguros, pois ouvimos que a Takata irá se responsabilizar em nos alocar em outra empreiteira para que continuemos trabalhando. Só que ela assumiria somente a partir de 21 deste mês. Somos em mais de 90, sendo que 90% estrangeiros – maioria de brasileiros e filipinos”, relata. Ele e sua esposa residem no apartamento da empreiteira Nishi Nihon Skill, a que deu entrada na falência. O casal sabe que precisa deixar o apartamento, mas ainda não sabe que rumo tomar: se continua na mesma fábrica ou procura outro emprego.

Ele questiona “teria sido coincidência publicar um edital de autofalência na mesma data em que seriam depositados os nossos salários?”.

“O nosso filho chega do Brasil na sexta-feira, o que é motivo de alegria e preocupação ao mesmo tempo, pois estamos vivendo um período de insegurança”, revela.

Ninguém da empreiteira os procurou

Ricardo diz “como poderemos continuar trabalhando sem nenhum contrato? Ainda não temos nenhuma posição, nem da fábrica e tampouco de alguém da empreiteira, a não ser o comunicado de falência, entregue pelo tantosha, que também diz não ter recebido o salário”.

Apesar de Cleber já estar trabalhando em outra empresa, “sinto-me responsável por uma amiga que convidei. Ela veio de Yokohama há menos de 2 meses e entrou nessa fria. Jamais imaginei que isso pudesse acontecer”, declara. Ele trabalhou quase 5 meses através dessa empreiteira, enquanto que Ricardo e sua esposa trabalham há 4 meses.

Uma minoria se reuniu nesta segunda-feira (23), no período da tarde, para ir até a Hello Work de Hikone (Shiga), para buscar ajuda na solução da falta de pagamento.

Afinal, todos têm o salário referente ao mês de dezembro do ano passado para receber e outros têm ainda o saldo de 20 dias deste mês.

Fotos: Google Map, HP e cedida