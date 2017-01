500% a mais de neve em Hokuriku e Nagano. Neva de novo a partir deste domingo

A região de Hokuriku e parte da província de Nagano receberam uma nevasca no sábado (21), 500% superior à intensidade da neve do ano passado. A nevasca na cidade de Nagano (província homônima) provocou um acúmulo de 45 cm, 5 vezes mais que no ano anterior.

Quando as populações locais pensaram que poderiam se tranquilizar, no domingo, um novo sistema de baixa pressão encontra com a frente fria, trazendo mais neve, inclusive no norte Kyushu neste domingo.

Alerta para neve na manhã de segunda-feira

A Agência de Meteorologia do Japão alerta a população do norte de Kyushu cuidado para dirigir nas províncias de Saga, Kumamoto, Fukuoka e Saga.

Nas demais províncias situadas na costa do Mar do Japão, a previsão continua sendo de neve ou de nevasca, a partir deste domingo até segunda-feira.

Até nas regiões Kinki e Tokai, há previsão de alternância de chuva e neve nas localidades mais altas, a partir desta tarde de domingo (22).

Segundo a previsão, essa massa de ar frio não deverá permanecer sobre o arquipélago por muito tempo, entretanto, deverá fazer nevar em Hiroshima, Osaka e Nagoia e outras localidades da costa do Oceano Pacífico.

O alerta é que poderá nevar bem no horário que as pessoas costumam sair de casa para o trabalho na segunda-feira (23). Por isso, a recomendação é se prevenir, verificando a previsão do tempo.

Fontes: ANN, AMJ e Tenki.jp Imagens: ANN e Tenki.jp