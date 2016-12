Yokkaichi: incêndio destrói oficina e loja de carros Top Speed

Por volta da 1h de sábado (24), na loja e oficina de carros usados TOP SPEED da cidade de Yokkaichi, um incêndio foi avistado por um funcionário (arubaito) que logo chamou os bombeiros.

O corpo de bombeiros enviou 12 caminhões, que apagaram o fogo duas horas depois, entretanto, 13 veículos (carros de venda e que estavam em conserto), o escritório e a oficina de dois andares foram incendiados. Ao total, 70 metros quadrados foram destruídos no incêndio. Não houve feridos.

De acordo com a polícia, no momento do incêndio, apenas o funcionário estava na loja.

O proprietário da oficina é o piloto de drift e empresário Nakae Hiroichi, conhecido na comunidade como Paraguay.

Segundo Paraguay, o prejuízo foi enorme. “São 10 anos de trabalho que foram destruídos no incêndio. Não consigo calcular o valor total, pois carros, peças, ferramentas, maquinário e o galpão ficaram destruídos. Preciso arrumar aqui e não sei nem por onde começar” – disse Paraguay.

Entre os veículos que foram danificados, havia carros de clientes que estavam na oficina. “Eu quero ressarcir os clientes pois todos tinham confiança em minha oficina” – disse Paraguay. “Vou trabalhar duro para me reerguer e reconstruir o que o fogo destruiu.” – completou.

Segundo Paraguay, os bombeiros estão investigando as prováveis causas do incêndio, mas um curto- circuito no escritório é a causa mais provável, segundo os bombeiros. A oficina não tinha seguro contra incêndio, informou Paraguay.

Fonte: CBC TV