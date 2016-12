Onda de fuga de estrangeiros condenados, incluindo brasileiros, durante o “karihomen” antes da deportação

A Agência do Controle da Imigração, sob o Ministério da Justiça, está à caça dos estrangeiros que fogem durante o período de liberdade provisória (karihomen), concedida temporariamente, principalmente, os condenados por envolvimento em casos de drogas, obscenidade forçada e roubos, soube a reportagem da NHK que publicou a matéria na véspera de Natal.

São aqueles que durante o cumprimento da pena tiveram seus vistos de permanência vencidos e seriam deportados, estando sob custódia até a data de embarque. Entretanto, por conta do requerimento de refugiado, doença ou tratamento médico, recebem a liberdade provisória (karihomen), atenuando a restrição da custódia, para que possam aguardar pela resposta ou realizar o tratamento.

De acordo com a reportagem da NHK, o Departamento de Imigração constatou que desde o ano passado até agosto deste ano, 108 estrangeiros com essa liberdade provisória fugiram e se encontram em algum lugar dentro do Japão.

Dentre esses fugitivos há cerca de 10 que foram condenados pela Justiça por envolvimento em casos de drogas, obscenidade forçada e roubos, e que já deveriam ter sido deportados.

O Departamento de Imigração suspeita que os fugitivos possam estar trabalhando irregularmente em algum lugar do país e, por isso, realiza a busca dos mesmos.

No meio dos 108 que escaparam das vistas da Imigração estão 14 filipinos, 13 brasileiros, 12 de Sri Lanka e em menor número de outros países.

Fonte e imagem: NHK