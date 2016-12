Japão: estrangeiros poderão requerer visto de permanência online

De acordo com as informações do jornal Yomiuri Online, o governo, através do Ministério da Justiça, pretende divulgar na página web o tempo necessário para o processamento do requerimento de cada um dos tipos de visto de permanência do estrangeiro residente no país.

Baseado no histórico do passado, a Agência do Controle de Imigração, irá publicar o tempo necessário para a análise da alteração de status, pedido ou renovação de visto de permanência, a partir de meados do ano de 2017.

Essa medida foi tomada porque atualmente há um tempo de análise diferente para cada tipo de visto, variando de 2 semanas a 1 mês. Segundo o jornal, são 27 tipos diferentes de visto, desde os de estudante, negócios, descendente de japoneses ao de residência permanente.

Requerimento de visto online

Com a intenção de facilitar a vida do estrangeiro residente, o governo também anunciou que irá criar um sistema de requerimento de visto online, segundo o jornal Nikkei.

A previsão é de incluir no orçamento do governo uma verba para proporcionar esse serviço a partir do ano fiscal 2018. A intenção é proporcionar o acompanhamento desde o requerimento até a obtenção ou renovação do visto, tudo online.

Fontes: Yomiuri e Nikkei Imagem ilustrativa: HP Imigração