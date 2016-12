Galera de músicos talentosos da comunidade produz clipe de Natal e promete viralizar

Imagine um grande apartamento, todo decorado com motivos natalinos, onde uma cantora se levanta vestida com trajes igualmente natalinos e sai cantando pela casa, quando encontra seus amigos tocando e cantando, todos na mesma vibe que ela.

Assim é o clipe. Apesar da letra melancólica, ficou com ar leve, alegre e divertido, além harmonioso, tanto nos arranjos, quanto no vocal, quanto no grupo.

Há 2 meses, Barbara Hudz, 25, decide convidar seus amigos músicos, como ela, para uma produção alegre e divertida. Materializou-se em um clip produzido em one take, de 3’33”.

Os seus convidados são a sua irmã, vocalista Débora Hudz, o vocalista Gustavo Ávila, no contrabaixo Josué Fontes, Lucas Muramoto com violoncelo e pad, Raphael Koji no violão e pad, outro vocalista Yuji Katagiri e Weyner Ian na guitarra.

Nos comentários do canal da cantora Barbara Hudz, no YouTube, há elogios e ela confessa que foram 4 horas de ensaio. As imagens foram tomadas no apartamento da Sanshin, que também fez questão de apresentar o clipe na festa de confraternização da empresa no mesmo dia em que a cantora publicou o vídeo no seu canal.

Ela publicou, inclusive um making of, cujo resultado divertido exigiu muitos treinos. No crédito do clip é possível conferir que houve um trabalho de equipe de produção.

Revelações da produção

Reunir músicos desse naipe não foi fácil, disse Takao Murai, da Asttro Films, que gravou tudo em apenas um take, sem cortes. “Eles vieram de Gunma, Osaka, enfim, de longe no dia 18 deste mês. Foi muito divertido executar o projeto idealizado desde 2 meses atrás”, declarou. “Que essa energia da alegria e de jovialidade possa tocar os corações emotivos nesta época de Natal”, disse. Ele revela que o sol já estava se pondo e, precisando da luz natural, alguns improvisos foram necessários, mas com a colaboração efetiva de todos os envolvidos, tudo foi realizado com leveza e alegria. Outra revelação foi sobre a produção do áudio, o que levou cerca de 1 mês, por ter sido editado posteriormente.

Murai quer fazer muito mais produções e a única barreira do momento é que cada músico, cada jovem artista ainda precisa desembolsar dinheiro e disponibilizar tempo para a viabilização, já que ainda não possuem patrocinadores. “Neste primeiro clipe, somos todos gratos ao Emerson que nos cedeu a cobertura maravilhosa”, disse. Ele acredita no poder dos jovens e os incentiva a buscar os caminhos para a realização dos sonhos e para a expressão da arte.

“A música toca todo mundo e se puder inspirar as pessoas, nossa missão está cumprida neste primeiro de muitos outros clipes”, declarou.

Em menos de 24 horas de publicação obteve mais de 10 mil visualizações. Confira o clipe aqui, curta e compartilhe.

Foto: cedida