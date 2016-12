Brasileiros foram enganados em venda de passagens para Tailândia

Mais um golpe envolvendo passagens aéreas lesou brasileiros aqui no Japão.

Um grupo de 20 brasileiros, em sua grande maioria de Aichi, comprou pacotes turísticos para Tailândia, para passar a virada do ano em um paraíso tropical e relaxar em merecidas férias.

Mas ao chegar ao aeroporto, tiveram a triste notícia de que não iriam embarcar, pois as passagens não existiam. Revoltados, procuraram a representante da empresa Asia Classic Tour, Nayara Fukushima, que disse que houve algum problema e que as passagens não foram emitidas.

Ao consultar o site da empresa, não há informações como endereço ou telefone fixo, apenas um número IP Phone (050) e um mapa apontando para Shiga. Na página do Facebook o endereço seria em Nagoia, mas há um mapa que aponta para a cidade de Chita. A redação do Portal Mie tentou entrar em contato pelo número 050 sem sucesso. Não há informações de registro da empresa, licenças ou registro na JATA (Japan Association of Travel Agents).

Raquel, residente em Toyota, iria embarcar com sua família rumo a Tailândia. Segundo ela, foi uma conhecida que apresentou a tal Nayara, e que os pagamentos foram feitos em dinheiro e receberam um comprovante de pagamento simples. O valor do pacote era de ¥80.000, para um tour de 7 dias incluindo hotel e passagens aéreas, um valor muito baixo para esta época do ano.

“Os papéis de reserva que recebemos são mal feitos, parecem cópias montadas. Viemos ao aeroporto no horário indicado, com as malas e tudo mais preparado para viagem. Mas para nossa surpresa não havia passagens. Passamos a tarde inteira na polícia dentro do aeroporto, que talvez não poderá fazer nada, pois a empresa aparentemente não existe e os recibos não são válidos.” – disse Raquel.

Outros brasileiros disseram que as explicações de Nayara eram inconsistentes, sempre mudando as versões para o ocorrido. A polícia teria informado que as reservas foram feitas, mas como não foram pagas até a data limite, são canceladas automaticamente.

A redação do Portal Mie conversou com a brasileira M.O., também de Toyota que ajudou a reunir pessoas para esta viagem. Ela passou também a tarde no aeroporto para tentar resolver a situação. Segundo esta brasileira, a Nayara Fukushima da Asia Pacific Tour, começou a receber o valor das parcelas do pacote turístico para Tailândia desde junho, e os participantes sonhavam com esta viagem. Desde o início ela visitava regularmente trazendo informações e demonstrando confiança, disse a brasileira. “É triste ver os brasileiros que sonhavam com esta viagem, agora tristes e revoltados com a situação.” – disse a brasileira.

Conversamos também com Nayara Cristina Brito Fukushima, que vendeu as 20 passagens pela Asia Pacific Tour. Segundo ela, o site da tal empresa foi invadido, e uma ex-funcionária que está no Brasil teria manipulado as informações e por isso ela não pode embarcar as pessoas. “Fui lesada por uma pessoa de Shizuoka, que fornecia os pacotes turísticos. Eu paguei para ele o valor dos pacotes. E a pessoa está me ameaçando. Estou com a consciência tranquila, apesar de estar com sentimento pesado por 20 pessoas terem sido lesadas.” – disse calmamente Nayara Fukushima.

Nayara disse ainda que irá trabalhar para devolver o reembolsar cada um dos lesados, um prejuízo estimado em mais de 1,5 milhão de ienes.

O grupo de brasileiros chegou ao aeroporto antes do meio dia, e até o momento (19h10) ainda estavam no posto policial sem previsão de solução do problema.

No início de 2016, uma fraude envolvendo passagens aéreas para o Brasil trouxe prejuízos de mais de 15 milhões de ienes, e muitos brasileiros perderam dinheiro.

Como reclamar quando for vítima de fraude

Em todas as províncias do Japão, há um lugar chamado “Shohi Seikatsu Center” ou “Kokumin Seikatsu Center”, que normalmente tem um escritório de representação dentro das prefeituras. Há até um número para reclamações: 188, para todo Japão.

Para fazer uma reclamação, é necessário levar recibos, contratos, emails, panfletos e outras informações relativas. É necessário falar em japonês, se for o caso leve um tradutor junto.

Fotos cedidas