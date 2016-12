Brasileiro é homenageado pelo Corpo de Bombeiros por sua atitude heroica

A Prefeitura de Komaki postou em sua página do Facebook fotos e palavras de agradecimento do brasileiro recebendo homenagem do Corpo de Bombeiros, por ter cooperado no salvamento de vidas na cidade de Komaki (Aichi). Marcio Takeuchi recebeu o testemunho de gratidão (感謝状 kanshajo) das mãos de Toru Yamada, Corpo de Bombeiros local, em 14 de dezembro.

O motivo dessa homenagem a Takeuchi foi por causa da sua participação ativa em 24 de novembro deste ano, no combate ao incêndio ocorrido em um apartamento de um prédio localizado no bairro Chuo 3 Chome da cidade.

Segundo a postagem, o incêndio se iniciou nas cortinas e nas roupas do apartamento. Na ocorrência os residentes pediram socorro a Takeuchi, o qual solicitou ao escritório vizinho para acionar o 119. Enquanto isso, “ele implementou o combate usando do extintor de incêndio alocado no prédio”, relata o texto da prefeitura.

“Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham sido contidas, impedindo a propagação e a expansão fogo no edifício, com antecedência”, explica.

Segundo a postagem, “apesar do medo da fumaça e das chamas, consegui conter o fogo por causa do treinamento sobre o uso do extintor de incêndios feito na empresa. Foi muito bom. Quero comunicar o fato à minha família, que vive distante”, teria dito o brasileiro Takeuchi, cujos familiares se encontram supostamente no Brasil.

O brasileiro foi convidado ao gabinete para receber do próprio diretor Yamada o testemunho em formato de diploma. “Graças à sua atitude de extinção do fogo inicial, acabou não se transformando em grandes danos. Muito obrigado”, conferindo-lhe palavras de gratidão nessa ocasião.

“O senhor Takeuchi tem como previsão se encontrar com sua filha em janeiro do ano que vem. Esperamos que ele conte para ela o quanto se esforçou. Ele deu o seu melhor tomando atitude antes dos bombeiros chegarem. Muito obrigado!”, está descrito na postagem.

Para ver a postagem da Prefeitura de Komaki no Facebook, clique aqui.

Fonte e fotos: página da Prefeitura de Komaki