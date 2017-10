Restaurantes no Japão aderem à tendência low-carb

Restaurantes e outros estabelecimentos, dê olho no crescente número de pessoas que está cortando carboidratos de suas dietas a fim de perder peso ou evitar doenças relacionadas ao estilo de vida, estão aderindo à tendência low-carb.

Pão, arroz e macarrão estão entre os alimentos que são ricos em carboidratos.

A Kura Corporation, operadora do restaurante de sushi na esteira Kurasushi, começou a oferecer o chamado shari-yasai no final de agosto, com pedaços de peixe sobre nabo em conserva e outros vegetais ao invés de arroz avinagrado normalmente usado na preparação de sushi.

A rede de restaurantes Gusto começou a usar macarrão chinês com espinafre e algas em algumas de suas receitas.

O prato low-carb custa 100 ienes a mais em comparação ao macarrão tradicional, mas “está vendendo melhor do que o previsto pela empresa,” de acordo com um porta-voz, visto que o macarrão especial tem 25% menos carboidratos.

A FamilyMart Co. cooperou com a operadora de academias Rizap para desenvolver massa low-carb e sobremesas que ela vende em suas lojas.

Já a Lawson Inc, desde abril, exibe a quantidade de carboidratos contidos em seus sanduíches e outros produtos em resposta ao grande número de clientes preocupados sobre o consumo do composto.

De acordo com a uma pesquisa realizada pela Fuji Keizai, o mercado “livre de carboidratos” foi de 343.1 bilhões em 2016, alta de 40% em comparação a 2012.

Em meio à crescente popularidade de alimentos low-carb, deve-se notar que a restrição em excesso de carboidratos pode afetar de forma negativa a saúde de uma pessoa.

“Reduzir o consumo de carboidratos ajudará a prevenir diabetes e a obesidade, mas o importante é uma deita balanceada e exercícios,” disse Hajime Haimoto, medico que lidera a Sociedade do Japão de dietas de Baixo Teor de Carboidratos.

