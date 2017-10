Mais de 300 mil casos de bullying são reconhecidos por escolas no Japão

Casos de bullying reconhecidos por escolas de ensino fundamental e médio, além de outros tipos de instituições de ensino no Japão no ano fiscal de 2016 tiveram um aumento de 98.676, ou cerca de 43%, em comparação ao ano anterior, totalizando 323.808, o maior desde 1985, quando as estatísticas tiveram início, informou o Ministério da Educação na quinta-feira (26).

O número anual aumentou pelo terceiro ano consecutivo e atingiu os 300 mil pela primeira vez, de acordo com a pesquisa do ministério sobre o comportamento problemático entre as crianças e adolescentes.

O aumento pode ter refletido na elevada conscientização das escolas sobre a necessidade de reconhecer casos de bullying ativamente e lidar com eles de uma maneira organizada nos estágios iniciais, disse um funcionário do ministério.

Por tipo de bullying, provocação, comentários abusivos e intimidadores contaram por 62.5%.

Casos de bullying envolvendo uso de computador e smartphones, incluindo através de mídia social, aumentaram em 1.596, para 10.783, marcando uma alta de 3.3% do total. O número excedeu os 10 mil pela primeira vez.

O número de estudantes que cometeram suicídio totalizou 244, alta de 29, de acordo com relatos das escolas. Do total, dez, aparentemente, sofreram bullying.

Fonte: Jiji, Yomuiri Imagem: Bank Image