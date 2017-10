Homem descarta 585 CDs de grupo musical japonês na montanha

Segundo a Delegacia de Fukushino (Fukuoka), um homem de 32 anos, residente em Dazaifu, funcionário de empresa, foi indiciado por descarte ilegal de 585 CDs do grupo AKB48, girl group japonês, na segunda-feira (16). Os objetos foram abandonados em uma montanha da cidade em meados de junho.

Segundo as autoridades, os CDs foram comprados por um amigo dele de Chiba. No mês de junho, estava ocorrendo um concurso geral do AKB para promover uma das integrantes. Para obter o direito de voto, os fãs teriam que comprar o CD do grupo e inserir o número de série no site oficial. Os fãs, então, votariam em sua integrante favorita. O prêmio seria que a mais votada cantaria o próximo single, o qual viraria o título do próximo CD.

“Eu estava com problemas para jogar os CDs os quais eu já tinha utilizado os bilhetes necessários para o concurso”, disse o suspeito. Ele explicou que recebeu os CDs de seus amigos que também eram fãs da banda por correio. Dentre as 20 caixas enviadas (cerca de 1.000 CDs), o suspeito resolveu levar para sua casa 11. No caminho para sua casa, o suspeito percebeu que teria dificuldades para eliminar todos os CDs e resolveu jogá-los em uma montanha da cidade de Dazaifu.

Um outro residente da cidade encontrou os CDs na manhã de 12 de junho durante uma caminhada e ligou para a polícia. As autoridades conseguiram desvendar o caso porque estava escrito o nome e endereço do amigo do suspeito nas caixas.

