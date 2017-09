Tenista brasileiro pede desculpas por gesto racista na Copa Davis no Japão

O tenista brasileiro Guilherme Clezar pediu desculpas após ter feito um gesto racista durante uma partida da Copa Davis realizada no Japão.

Durante o jogo realizado na sexta-feira (15) em Osaka contra o japonês Yuichi Sugita, o atleta brasileiro de 24 anos esticou os olhos com os dedos como forma de criticar a marcação errada de um juiz de linha. A bola havia atingido a linha na jogada, como confirmou o desafio eletrônico, mas o árbitro marcou bola fora.

O gesto de Clezar é visto como discriminatório às nações asiáticas e foi considerado pela Federação Internacional de Tênis como “conduta antidesportiva”. A punição foi feita com base em vídeo que foi analisado pela entidade.

A cena do tenista esticando os olhos com os dedos viralizou nas redes sociais no Brasil e em outros países. Ele foi alvo de muitas críticas.

A federação multou Clezar em 1.500 dólares no sábado (16) e disse que “condena qualquer forma de comportamento ofensivo”.

Em um pedido de desculpas por escrito, Clezar disse: “Mesmo que eu não quis ser agressivo eu quero expressar meu arrependimento e meu mais sincero pedido de desculpas”.

O brasileiro perdeu o confronto com o japonês em 3 sets a 0, com parciais de 6-2, 7-5, 7-6 (7-5).

