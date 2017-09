Mulher fica 19 dias presa por engano

A Delegacia Miyoshi da Polícia de Tokushima havia prendido por engano uma estudante de escola técnica, 21 anos, residente em Toyota (Aichi), sob suspeita de fraude.

Segundo a polícia, em agosto do ano passado, a suspeita até então havia vendido tickets de concerto musical do grupo “Kan Johnny Eight” para duas estudantes do colegial, ambas de 18 anos, através do Twitter. Contudo, as estudantes não receberam seus tickets e relataram o caso para a polícia. A transação foi realizada via depósito bancário e a quantia defraudada equivale a ¥80.000.

De acordo com as autoridades, como a conta do Twitter e o titular da conta bancária estavam no nome da mulher de 21 anos, os policiais a prenderam. Entretanto, posteriormente, foi descoberto que a verdadeira culpada era uma jovem de 15 anos, estudante do ginásio (chugakko), que havia utilizado do nome da outra para defraudar as vítimas.

A estudante de 21 anos foi presa em 15 de maio e ficou detida por 19 dias, mesmo negando completamente a suspeita. Após o esclarecimento dos fatos, a polícia a liberou e pediu desculpas pelo transtorno.

O Delegado Hisanori Nishioka da Delegacia Miyoshi declarou: “Aprendemos profundamente com este caso, e iremos nos esforçar para realizarmos investigações mais precisas e adequadas para não ocorrer uma segunda vez.”

