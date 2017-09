Japão vence Austrália e garante ida para a Copa do Mundo da Rússia

Na partida de quinta-feira (31), entre Japão e Austrália, os gols de Akuma Asano e Yosuke Ideguchi, garantiram a participação na Copa do Mundo da Rússia.

Como já era previsto, torcedores de todas as faixas etárias foram para o maior cruzamento do país – Shibuya – Tóquio. A maioria deles assistia ao jogo decisivo nos bares da área ou pelo smartphone. Com a vitória sobre a seleção australiana, repentinamente as calçadas de Shibuya ficaram mais movimentadas que de costume.

Milhares de pessoas envolveram Shibuya com sua alegria, com gritos de vitória e emoção. Deram trabalho para os policias para controlar esse fervor.

Por volta das 21h30, policiais pediam insistentemente “voltem para a calçada”.

Confira as cenas da alegria em Shibuya.

Fontes: ANN e TBS Fotos: Asahi e Sankei News