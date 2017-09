Empresa no Japão vai oferecer serviço de funeral drive-thru

Pela primeira vez no Japão, uma operadora funerária situada na província de Nagano vai oferecer um serviço de drive-thru que permite aos enlutados darem o último adeus ao falecido sem ter que sair de seus carros.

A Kankou Sousai Aichi Group, com sede em Ueda, central de Nagano, planeja introduzir o serviço em uma nova funerária que será inaugurada na cidade de dezembro.

Aqueles que comparecerem ao funeral vão erguer uma janela onde eles podem assinar suas presenças em uma tela de toque e entregar o tradicional dinheiro de condolência. Eles também poderão prestar homenagem ao falecido usando um dispositivo eletrônico de queima de incenso.

Dentro do local, o anfitrião da cerimônia e outros que participarem do funeral poderão monitorar os visitantes drive-thru.

Masao Ogiwara, que lidera a empresa, disse ao jornal Japan Times que o novo serviço visa primeiramente as pessoas que têm mobilidade limitada em razão da idade ou deficiência física.

“Em geral, o serviço reduzirá o tempo que se leva para participar de um funeral em um quarto a um quinto”, disse Ogiwara.

Tais cerimônias funerárias geralmente ocorrem ao meio-dia ou no início da tarde e aqueles que estão muito ocupados podem dar uma passada no local sem se preocupar em estarem vestidos com trajes na cor preta ou gastarem muito tempo.

Os funerais são um grande negócio no Japão, onde o índice de envelhecimento populacional é alto, e a demanda por serviços mais simples e eficientes após a vida estão crescendo juntamente com o número de mortes. De acordo com o Instituto Nacional de População e Pesquisa de Segurança Social, o número anual de mortes no Japão poderá chegar a 1.43 milhão em 2020 e 1.53 milhão em 2025.

Fonte e imagem: Japan Times