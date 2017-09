Aluno agride professor dentro da sala de aula em vídeo postado na internet

Em um vídeo postado no YouTube, um estudante de uma escola privada de ensino médio na província de Fukuoka chuta e dá socos em um professor de aproximadamente 20 anos, soube o Mainichi Shimbun na sexta-feira (29).

O vídeo tem duração de 43 segundos e mostra um estudante do primeiro ano ensino médio chutando o professor nas costas e pernas na frente da sala de aula antes de segurá-lo pela gola da camisa. O professor, então, consegue contê-lo, mas é possível ouvir outros alunos rindo ao fundo.

A polícia da delegacia do distrito de Higashi, onde fica a escola, está ciente do conteúdo do vídeo e investiga a agressão suspeita.

De acordo com a escola, o vídeo foi filmado durante uma aula de estudos sociais no período da tarde no dia 28 de setembro. O estudante teria se irritado quando o professor o alertou a não usar um tablet em aula. O incidente veio à tona quando aqueles que viram o vídeo online alertaram a polícia, que entrou em contato com o estabelecimento de ensino. O professor por si mesmo não relatou o incidente à escola.

“Até agora estamos extremamente vigilantes com professores usando punições corporais conta estudantes, mas essa é a primeira vez que houve um caso como esse”, disse um representante da escola. “Gostaríamos chegar ao fundo desse incidente”.

