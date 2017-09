Corpo de mulher é encontrado no Aeroporto de Narita

A polícia informou na segunda-feira (11) que o corpo de uma mulher foi encontrado na cobertura das instalações do Aeroporto de Narita, localizado em Chiba, divulgou a NHK.

Logo após as 10h de segunda-feira, um passageiro avisou as autoridades que uma mulher estava caída na cobertura do primeiro andar do Terminal 2, perto de um portão. A polícia encontrou uma mulher no chão, de barriga para cima, e sua morte foi confirmada no local.

Além de um ferimento na cabeça, no corpo da mulher, que aparentava ter entre 20 e 30 anos, não havia qualquer outra lesão externa. Ela usava um vestido verde claro.

De acordo com a operadora do aeroporto, a Narita International Airport Corp, o corpo da mulher foi encontrado em uma área restrita. A uma distância de 10 metros do local, há uma plataforma de observação no 4º andar. A fim de evitar que pessoas saiam da plataforma, há uma cerca de 4 metros instalada na área.

A polícia está tratando o caso como resultado de um acidente ou suicídio.

