70% dos acidentes com mortes de crianças ocorreram pelo não uso da cadeirinha infantil

Durante os últimos 5 anos até 2016, 56 crianças menores de 6 anos morreram em acidentes de trânsito. Dentre elas, constatou-se que em 70% dos acidentes, 40, as crianças não estavam utilizando a cadeirinha infantil, segundo o Departamento de Polícia Metropolitana.

O departamento analisou detalhadamente a situação dos acidentes de trânsito que acarretaram em lesão ou morte de crianças menores de 6 anos que estavam dentro do carro, ocorridos entre 2012 e 2016.

Além disso, os acidentes de morte e os de graves lesões (mais de 30 dias de recuperação) de crianças somam 199 casos. A polícia analisou que, ao contrário dos acidentes fatais, apenas 29% ocorreram com crianças sentadas sem cinto de segurança. Contudo, 23% aconteceram quando os pais estavam segurando as crianças no colo, e em 18% elas estavam sentadas com cinto de segurança para adultos. Ou seja, isso mostra que colocar a criança no colo e o cinto de segurança para adultos não protegem completamente os pequenos.

A Lei de Tráfego Rodoviário obriga o uso de assentos infantis para crianças menores de 6 anos. No movimento de segurança no trânsito de outono, que ocorrerá entre os dias 21 e 30 deste mês, a Polícia Metropolitana de Tóquio enfatizará o uso adequado dos assentos infantis.

Fonte: NHK News