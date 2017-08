Toyokeria: novidade gourmet com sabores do Brasil e Japão

A proposta da Toyokeria é usar alimentos frescos de Toyota para a produção de temaki gourmet a fim de agradar paladares verde amarelo e branco vermelho.

O termo Toyokeria vem do usado em português temakeria, em referência às casas de temaki no Brasil.

Chefs japonês e brasileiro se empenharam para produzir temakis feitos com outros ingredientes, diferentes dos tradicionais, incluindo fatias de churrasco. A ideia do Toyokeria é de Aya Nagata, pesquisadora gastronômica, para que as crianças da cidade de Toyota (Aichi), possam ultrapassar a sua origem e realizar intercâmbio cultural.

Um dos temakis é um tempurá do peixe abundante na cidade, o nijimasu, para ser saboreado com molho teriyaki. O nome dado a ele é masu teri. Outro é com churrasco servido com molho de blueberry.

Em 6 de agosto será realizado o Toyokeria para que mães e filhos de ambos os países possam fazer intercâmbio através da cultura gourmet.

E o Toyokeria vai além. Em 9 de setembro será realizado um grande evento na cidade, chamado de Tsunagaru Festa 2017, no Estádio de Toyota. Lá as pessoas poderão provar dos deliciosos e inovadores temakis desse evento gastronômico.

