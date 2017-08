Província de Shiga é a número 1 em trabalho voluntário, revela pesquisa

Se você é o tipo de pessoa que prioriza o trabalho voluntário, gosta de praticar badminton e tem interesses em estudar, a província de Shiga pode ser seu lar ideal na região de Kansai.

Por outro lado, se a educação e aprendizado de novas habilidades são suas principais prioridades, se você não está preocupado com atividades voluntárias e gosta de praticar alguns esportes, você deve considerar se mudar para a vizinha Quioto.

E se você não se importa com atividades de voluntariado, mas gosta de aprender, principalmente língua estrangeiras além do inglês, você deve considerar a província de Osaka.

Essas são somente algumas das conclusões que podem ser tiradas dos resultados da mais recente pesquisa realizada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações sobre como as pessoas nas 47 províncias no Japão usam seu tempo de lazer. Os resultados para o ano fiscal de 2016, que obteve respostas de 200.000 pessoas em cerca de 88.000 residências a nível nacional, foram divulgados no mês passado.

Para as províncias da região de Kansai, que competem uma com a outra para negócios e receita fiscal, a pesquisa é uma referência que destaca os locais mais atrativos na região para viver.

Shiga foi a número 1 em todo o país em termos de entrevistados (33.9%) que disseram ter participado de atividades voluntárias no último ano, mas somente Fukui (32.2%) e Nara (26.8%) tiveram pontuação acima da média nacional de 26 nessa categoria, que também foi a média de Hyogo.

Osaka (20.6%) foi a última entre as 47 províncias em termos de atividades de voluntariado.

Por que os residentes de Shiga têm tanta vontade de fazer trabalho voluntário? Uma residente sugeriu que o Biwako, o maior lago no Japão, pode ter algo a ver com isso.

“A presença do Lago Biwa e o sentimento entre os residentes de que eles precisam trabalhar para protegê-lo é provavelmente a maior razão pela qual o espírito de voluntariado é forte na província de Shiga”, disse Ayako Fujii, que mora há anos em Shiga e informou o Ministério do Meio Ambiente e esteve envolvida com muitas organizações locais não governamentais ao longo das últimas 4 décadas. “Há também laços entre os voluntários de Shiga e movimentos ambientais internacionais”.

Osaka, por outro lado, entrou na lista das 10 na categoria de aprendizado e treinamento, na 9ª posição, com 37.7% dos entrevistados da província dizendo que passaram por algum tipo de estudo ou treinamento durante o último ano.

Tóquio (46.2%) foi a número 1 nessa categoria a nível nacional, seguida por Kanagawa (43.9%) e Chiba (41.1%). Mas Quioto (41.1%) ficou em 4º e Shiga (39.9%) em 5º. Hyogo (38.9%) e Nara (38.7%) também ficaram na lista das 10, que ficaram acima da média nacional de 36.9%.

Shiga também foi a principal província de Kansai e ficou empatada com Chiba a nível nacional na categoria de participação em esportes, com 71.6% dos entrevistados dizendo que se envolveram em algum tipo de atividade esportiva.

Quioto (70.1%), Hyogo e Nara (69.5%) também ficaram na lista de 10 nessa categoria, embora Osaka tenha terminado em 22º lugar com somente 66.9% dos residentes dizendo que se envolveram com atividades de esportes durante o ano passado.

Dentre os vários diferentes esportes, Shiga teve o maior número de residentes que disseram ter praticado badminton (8.6% contra a média nacional de 6.7% ).

Quando se fala em aprendizado de línguas estrangeiras, no entanto, Tóquio foi a número 1 a nível nacional em duas categorias.

Mas Quioto foi a província número 1 em Kansai e a 4ª a nível nacional em termos de entrevistados (14.2%) que disseram ter estudado inglês no ano passado. Em relação a estudar outros idiomas, Quioto foi a 3ª a nível nacional (5.3%) e Osaka foi a 4ª (4.1%).

A pesquisa, conduzida a cada 5 anos desde 1976, é realizada com residentes japoneses e estrangeiros acima de 10 anos de idade. Ela é usada por políticos e burocratas em Tóquio e outros governos como uma base para decisões políticas sobre balanço de trabalho e vida, envelhecimento populacional, declínio de natalidade e igualdade de gênero.

Fonte: Japan Times Imagem: Wikimedia